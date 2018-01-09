دخلت عناصر من قوى الأمن الداخلي الى استوديو “هوا الحرية” في قناة LBCI، لتعتقل الشاب جنيد (21 عاماً) بتهمة اختطاف فتاة قاصر.

ولجأت عائلة الشابة عطور (15 عاماً) الى القناة لعرض مشكلتها، بعدما تركت ابنتهم المنزل نتيجة مشاكل بين العائلتين، لتطلب عائلة الفتاة فسخ الخطوبة، فتهرب من بعدها الفتاة مع جنيد.

ولاقى خبر اعتقال الشاب حالة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين للاعتقال وآخرين رافضين لزواج القاصرات.

وغرد الاعلامي جو معلوف معلقاً على الحادثة عبر تغريدة في موقع “تويتر”: “منطق الدولة القوية والقضاء الحاسم هو ما نسعى اليه يومياً. شكراً لكل تجاوب سريع مع قضايا #هوا_الحرية وعذراً من المنظّرين! القانون فوق كل اعتبار #مش_قبل_الـ١٨. للحريّة حدود بخاصة “في قضايا حماية القصّار ويجب أن نقسو على أنفسنا أحياناً”.

وتابع قائلاً: “على كل من يفكر بالزواج بفتاة قاصر أن يعيد حساباته وينتظر سن الرّشد ولن نتهاون في واجبنا بحماية كل قاصر ونقطة. مطلقاً “هاشتاغ” #مش_قبل_ال١٨.

وأعاد معلوف تغريد تعليقات بعض المدافعين عن ردة فعل القوى الأمنية، كتغريدة مايا يارد عندما علقت “للأسف الرأي العام عايش بجهل ومعتبر عمل القوى الأمنية غلط وسوء أمانة من المحطة ومن جو”. في حين كان لمغردين آخرين آراء معارضة لما قام به معلوف، وأثير سجالٌ حول دور الاعلامي والحدود المهنية وتقاطعها مع القانون.