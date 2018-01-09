المنخفضات الجوّية تعود إلى الشرق الأوسط مجددًا!

يتراجع المرتفع الآزوري عن وسط أوروبا اعتباراً من مساء يوم الأربعاء نحو غرب افريقيا ويعاود نشاطه الى 1031hpa، بينما يعزّز المرتفع السيبيري نقطة تمركزه فوق موسكو وشرق اوروبا وتصل قيمه المرتفعة الى 1045hpa ويحجب عنها الأمطار التي ستتوجه في الأيام المقبلة، من الاطلسي، فتصطدم بالمرتفع الآسيوي، وتحوّل طريقها، جنوباً، نحو اليونان والبحر المتوسط والشرق الأوسط، وفق ما أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر “فايسبوك”.

وفي مزيد من التفاصيل، كتل رطبة تسيطر على المحيط الأطلسي شمالاً، حيث يتمركز المنخفض الإيسلاندي بقيَم ضغط منخفضة ستلامس 967hpa الأمر الذي سيساهم بتمدد الرطوبة العالية نحو المتوسط عبر البرتغال واسبانيا، ففي الأيام المقبلة سيخدم المرتفعان الجويان السيبيري من موسكو، والآزوري من غرب افريقيا، مصلحة الشرق الأوسط من حيث تدفق الرطوبة نحو الدول العربية الواقعة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط كما يبدو في الصورة المرفقة.

بالمقابل، يستمر نشاط المرتفع شبه المداري على مصر وسيناء وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا حتى مساء الجمعة، ويرفع درجات الحرارة لتبلغ في الأيام المقبلة ذروتها بين الخميس والجمعة لتلامس 23 درجة ساحلاً و19 درجة في الداخل.

أمّا طقس لبنان ليوم الأربعاء، فمشمس قليل الغيوم.

*الحرارة على الساحل 21 درجة نهاراً و14 ليلاً، على الجبال 1200: 18 نهاراً و4 ليلاً، في البقاع: 18 نهاراً و3 ليلاً

*الضغط الجوّي: 1025hpa

*الرياح جنوبية شرقي ضعيفة سرعتها: 5 الى 15 كلم في الساعة.

*الرطوبة 70% صباحاً و45% خلال النهار.

سلسلة من المنخفضات الجوّية ستتوجه نحو الشرق الأوسط منها عادي ومنها عالي الفعالية، لكن المهم انّ الخيرات ستعود مجدداً، بحسب خنيصر.