تدابير سير في الضاحية الجنوبية

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، بأعمال حفريات لتمديد قساطل مياه الشفة عند مفرق حي معوّض من مركز الأمن العام بإتجاه كنيسة مار مخايل، مما سيؤدي الى منع مرور السير كلّيّاً لمدّة ساعتين، اعتباراً من منتصف ليل 8-9/1/2018، لتستمر بعدها الأشغال من دون منع المرور من الساعة 22.00 لغاية الساعة 5.00 من فجر اليوم التالي، وذلك لغاية يوم الخميس 10/1/2018.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.