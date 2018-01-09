ذكرت صحيفة “الديار” أنه في آخر قرار لمجلس الوزراء تقرّر توسيع مطمر كوستا برافا وتحديد ارتفاع النفايات الى 15 مترا فقط، وعبر توسيع مطمر كوستا برافا وصل حدود المطمر الى مسافة 200 متر من المدرج الغربي لمطار بيروت وهو المدرج الاساسي الذي تستعمله شركات الطيران الدولية وطيران الشرق الاوسط.

هذا وقد هددت منظمة الطيران الدولي انه في حال ارتفاع النفايات الى علو اكثر من 15 مترا كذلك عدم تقديم دراسة عن احتمال حصول انفجار في مطمر كوستا برافا للنفايات حيث يجتمع الغاز الذي تكونه النفايات في باطن الارض ويسبب انفجاراً فان منظمة الطيران المدني قد تأخذ قرارا بأن سلامة هبوط واقلاع الطائرات المدنية من مطار بيروت هو في خطر.

ولذلك يجري البحث حاليا عن كيفية اتخاذ مجلس الوزراء هذا القرار بتوسيع مطمر كوستا برافا ووصوله الى مسافة 200 متر من نهاية المدرج الرئيس في مطار بيروت وهو الشبه الوحيد الذي تستعمله الطائرات لانه المدرج الاكبر بعد مشروع توسيع مطار بيروت منذ 15 سنة.

(الديار)