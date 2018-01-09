كليب يكشف ما دار بينه وبين نصرالله بعد المقابلة.. الى القدس در!

كشف الاعلامي سامي كليب عما دار بينه وبين الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله بعد المقابلة التي اجراها معه على قناة “الميادين”، وقال: “سألت السيد عما إذا كان باستطاعتهم فعلاً الدخول الى القدس المحتلة، فأكد ذلك، ثم شرح لي الاسباب الموضوعية والسياسية والامنية والعسكرية والدينية، وأضاف كليب: “هو على يقين، وانا اصدقه”.

وسأله كليب مجدداً هل ستدخلون القدس “على أيامنا”، فرد نصرالله “نعم انشالله”.