يتم تداول صورة عبر الـ”واتساب” تظهر “شيطانا” ومرفقة بتسجيل صوتي يحذّر المواطنين من عدم فتح ابواب منازلهم بعد ظهور “المخلوق الشيطان” في منطقة سهلة الشويفات. ويفيد التسجيل انّ القوى الامنية والجيش يلاحقون المخلوق بعد ان “اكل 4 اشخاص”. وقد انتشرت الصورة والتسجيل بشكل كبير حتى انها اثارت قلق أهالي وسكان منطقة الشويفات ومحيطها.

لكن هذه الصورة تمثّل الـ “الرجل الماعز goatman”، وهي خرافة تظهر مخلوق يعتقد أنه يعيش تحت الركائز في نورفولك الجنوبية للسكك الحديدية في لويزفيل بولاية كنتاكي. و”الوحش” هجين بين الإنسان والماعز مع جسم غريب مشوه للرجل ويعرف عربيا بـ” بابا لعق الوحش”.

لذا وجب على اللبنانيين التنبه لكل معلومة تصلهم عبر هواتفهم، وعدم البتّ بمصداقيتها لأنّها تثير الذعر والخوف.

فهل تأثّر البعض فعلا بـ”العب يلا والشيطان يوزّك”؟