الحرارة ستصل إلى 23 درجة.. ماذا عن طقس نهاية الأسبوع؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان المرتفع الشبه مداري يتفاعل فوق الدول العربية مع قيم ضغط السيبيري المرتفعة فوق شرق تركيا وموسكو بحيث تصل فوق الشبه الجزيرة العربية الى 1028hpa وفوق لبنان 1018hpa، ما سيدفع بالرياح الجنوبية الشرقية بالهبوب نحو لبنان وسوريا والأردن حتى مساء الجمعة فترتفع درجات الحرارة لتلامس يوم الخميس 23 درجة ساحلاً و24 في الجنوب و21 درجة في البقاع.

بالمقابل تتمركز نواة “المرتفع السيبيري فوق موسكو وتتمدد حتى غرب اوروبا وتغطي البحر الأسود وتركيا فتنححب الأمطار عن القارة خلال الأيام المقبلة بسبب قيم الضغط المرتفعة، وتتحوّل جنوباً عبر ايطاليا الوسطى واليونان والبحر المتوسط، فلبنان والجوار.

من المنتظر ان تصل الأمطار التي يرسلها المنخفض الإيسلاندي نحو اسبانيا وايطاليا اليوم، في نهاية الأسبوع ترافقها سلسلة منخفضات جوّية يرسلها المنخفض الإيسلاندي من المحيط نحو القارة الأوروبية، لكن نظراً لسيطرة المرتفع الجوّي بقيم 1045hpa، ستحوّل طريقها نحو الدول العربية.

أمّا طقس الخميس، فمشمس يتحول الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

الرطوبة 60% نهاراً و 87% صباحاً

الرياح جنوبية شرقية ضعيفة 10 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي 1018hpa

كتل رطبة ستملأ البحر المتوسط اعتباراً من نهاية الأسبوع علّها تعوّض ما خسرته الجبال اللبنانية من ثلوج في الشهرين السابقيَن.