الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.. متى ستنخفض مجدداً؟

إليكم نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء.

الحالة العامة:

طقس مستقّر نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية وارتفاع درجات الحرارة على الجبال المتوسطة.

الخميس: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع رياح جنوبية وجنوبية شرقية ناشطة ترتفع معها درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية (18 درجة مئوية) بينما تنخفض قليلاً في البقاع الأوسط، كما تنخفض نسبة الرطوبة وظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل مع تكوّن الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط رذاذ محلي خلال الفترة المسائية.