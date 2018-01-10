زمن قطيش في المستقبل.. “انتهى”!

يبدو أن المدير التنفيذي لأخبار تلفزيون المستقبل وبرامجه السياسية الإعلامي نديم قطيش أصبح بحاجة إلى فحص “DNA” لمعرفة حقيقة انتمائه الى خط “تيار المستقبل”، بعدما طرح إيقاف بث برنامجه عَلى شاشة “المستقبل” وانتقاله إلى قناة “العربية الحدث” أسئلة قد تجد أجوبتها في كواليس أداء قطيش خلال، فترة غياب الرئيس سعد الحريري.

ولا شك أن هذا التطور يعني، بحسب مصادر مطلعة، أن زمن قطيش في “المستقبل” قد انتهى، في وقت رجحت مصادر مستقبلية عبر “ليبانون ديبايت” الإعلان في وقت قريب عن الإستغناء عن مهام قطيش كمدير تنفيذي لأخبار “تلفزيون المستقبل” وبرامجه السياسية.

وربما يكون استبعاد قطيش من ضمن عملية التطهير لبعض المستقبليين جراء ما تعرض له رئيس الحكومة سعد الحريري خلال أزمة استقالته.

المصدر: ليبانون ديبايت