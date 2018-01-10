كشف الإعلامي سامي كليب أن اﻷمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد له أن مسألة دخول المقاومة إلى القدس حقيقة واقعة، وليست مجرد كلام.

وخلال برنامج يعرض على محطة “أم تي في” اللبنانية قال كليب أنه وبعد مقابلته اﻷخيرة مع نصر الله، وتحت الهواء طرح عليه السؤال مجدداً حول الدخول إلى القدس، وكان الجواب من السيد نصر الله هو التأكيد أن المقاومة سوف تدخل مدينة القدس وخلال هذه الحقبة الزمنية، شارحاً له الأسباب الموضوعية والسياسية والعسكرية والدينية، مؤكداً أنه كان على يقين من تحقيق هذا النصر.

وأضاف كليب وسألته إن كان سنشهده “على أيامنا” فأجابني “انشاء الله”.