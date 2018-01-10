​الخارجية اللبنانية: المعتقل (ع.أ) ليس قنصلا مسلكيا أو فخريا للبنان

بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين

بعد تداول عدد من وسائل الإعلام خبر توقيف قنصل في ملف محاولة تهريب كوكايين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 22 كانون الأول 2017 وإحالته الى القضاء، يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين التوضيح أن الشخص المعتقل (ع.أ) ليس قنصلا مسلكيا أو فخريا معتمدا للبنان في الخارج، كما أنه ليس معتمدا لأي دولة أجنبية في لبنان. وقد تبيّن لوزارة الخارجية نتيجة الإتصالات التي أجرتها مع السلطات الأمنية المعنية بالملف وبالتحقيقات الجارية أن هذا الشخص منتحل صفة وقد إستحصل على مستند مزور من إحدى الدول الأفريقية بأنه قنصل فخري لهذا البلد في لبنان وحاز بموجبه على دفتر سوق ودفتر سيارة ورخصة عازل لأشعة الشمس لزجاج السيارة.

إن وزارة الخارجية والمغتربين حريصة كل الحرص على سمعة السلك الدبلوماسي سواء اللبناني أو الأجنبي المعتمد في لبنان، وهي تتابع عن كثب مع الجهات الأمنية المعنية ملف السفراء والقناصل وغيرهم من الدبلوماسيين منتحلي الصفة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وردع كل من تخوّل له نفسه الإساءة الى سمعة السلك الدبلوماسي من خلال إنتحاله أي صفة دبلوماسية. لذلك تتمنى الوزارة على وسائل الإعلام كافة توخي الدقة ومراجعتها قبل نشر أي معلومات غير مؤكدة في هذا الشأن.