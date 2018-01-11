بالصورة.. عصابة لتجارة وترويج المخدرات في جبل لبنان بقبضة “المعلومات”

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، حول اقدام اشخاص بالإتجار وترويج المخدرات في محافظة جبل لبنان.

بنتيجة الرصد والمتابعة، تم تحديد هويتهم، وقامت قوة من الشعبة المذكورة بتنفيذ كمين محكم في محلة شانيه، اسفر عن توقيف كل من اللبنانيين:

ح. ق. (مواليد عام 1990)

ف. ش. (مواليد عام 1992)

ي. ش. (مواليد عام 1981)

ع. أ. (مواليد عام 1985)

ر. ط. (مواليد عام 1993)

وضبط بحوزتهم /25/ كلغ من مادة حشيشة الكيف، /31/ علبة ترامادول تحتوي على /3100/ حبة وحبوب كبتاغون، حوالي /23/ غ من مادة الكوكايين، /120/ غ من مادة السيلفيا، وكمية قليلة من مادتي الهيرويين وحجر باز الكوكايين.

اودع الموقوفون مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على اشارة القضاء المختص”.