مسلّح متنقِّل في السوديكو… هل من رقيب؟

تكثر مشاهد الفلتان الأمني في شوارع هذا البلد الصغير كالطفيليات، جارفةً معها راحة المواطنين ومعرضةً حياتهم للخطر في كل دقيقة.

ومن هذه المشاهد ما رصده موقع “ليبانون ديبايت” في أحد شوارع بيروت، يوم أمس، تحديداً منطقة السوديكو اي في شارع حيوي ومكتظ بالناس والسيارات، إذ شوهد شاب يقود دراجته النارية بشكل جنوني بين السيارات، معرضاً حياته وحياة من حوله للخطر. وكان لافتاً وضع الشاب مسدساً على خصره، غير آبهٍ بالدولة وعناصرها.

يضع الموقع هذه الصورة بعهدة المعنيين للتحرّي عن هوية الشاب وقانونية سلاحه، كي لا يستمر بتشكيل خطرٍ متنقل بين اللبنانيين.

المصدر: ليبانون ديبايت