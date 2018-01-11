منخفض جوّي يقترب.. إليكم مفاجآت الطقس بالأيام

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس مستقّرًا ودافئًا نسبياً حتى مساء السبت حيث يبدأ بالتقلب تدريجياً.

وقالت إنّ الأحد ومع إقتراب منخفض جوّي مصحوب بكتلة هوائية باردة بتحوّل الطقس إلى ماطر.

والطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، ورياح جنوبية ناشطة تؤدي الى ظهور طبقات من الغبار في الأجواء والى انخفاض نسبة الرطوبة.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً وانخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط رذاذ محلي خلال الفترة المسائية.

السبت: قليل الغيوم إجمالاً وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، كما تنتشر طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، يبدأ الطقس بالتقلب تدريجياً ليلاً حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتصبح الأجواء مهيأة تدريجياً لتساقط الأمطار بدءًا من فجر يوم الأحد.