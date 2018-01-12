كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية أن “صواريخ حزب الله ستكون هذه المرة أكثر دقة وفتكاً وأبعد مدى بحيث تغطي كل أراضي “اسرائيل”.

وأشارت الصحيفة الاسرائيلية الى أن “الوزراء الاسرائيليين في حكومة بنيامين نتنياهو لم يدركوا حتى الساعة أن الجبهة الداخلية ستتلقى كميات نار هائلة، وأنّ ضلوع الجبهة الداخلية في الحرب المقبلة سيكون بمستويات غير مسبوقة”.

وقالت الصحيفة الاسرائيلية إن “ضعف الجبهة الداخلية سيؤثر على المعنويات على جبهات القتال وعلى قدرة المحافظة على تواصل لوجستي”، كاشفة عن أنّ “التقديرات تشير إلى أنه سيتم في الحرب المقبلة توسيع الجبهة اللبنانية إلى داخل سوريا”، ناقلة عن وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه “ليس لدى 30 بالمئة من الإسرائيليين في الشمال حلول للاختباء، اذ أن كميات الصواريخ ونوعيتها لن تتراجع إلا بعد أيام على تنفيذ سلاح الجو عملية تدمير فعالة للأهداف وبعد بدء تدفق القوات البرية الاسرائيلية إلى داخل لبنان”، وفق ما قالت يديعوت أحرونوت.