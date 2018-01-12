لفت وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى ان التعاون المثمر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري هو الذي ثبّت الاستقرار قائلا:” أبو مصطفى زعلان شوي لكن بسيطة قلبه كبير وبيساع”.

واضاف المشنوق خلال تكريم مخاتير بيروت: “ان العرب لا يستطيعون التخلي عن بيروت فلقد إستقبلت خلال الأيام الماضية أربعة ضيوف كبار من السعودية والإمارات والبحرين والكويت، وقالوا لي إنهم لا يستطيعون التخلي عن بيروت، لأنّها بصدرها الواسع واحتضانها للجميع لا تشبهها تجربة ثانية”.

وقال المشنوق “نجونا من عمليات إرهابية كانت تتحضر ولا أفشي سرّاً إذا قلت إن الإرهابيين يعيدون تجديد خلاياهم الأمنية كل ستة أشهر، لكنّ شبابنا واعون جداً بحيث لم يستطع الإرهابيون تشكيل نواة عملهم الإرهابي ويتم القبض عليهم فورا. وهذه شهادة لقوى الأمن التي لها قدرة على حفظ أمن لبنان”.