بالصور: إجازة الأبوة رسميًا في لبنان.. اليكم التفاصيل

أحال رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب مشروع القانون الرامي الى منح اجازة أبوة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وتوقيعه من قبل رئس الحكومة ووزير المالية ووزير العمل.

مع العلم ان مجلس الوزراء وافق ان تكون اجازة الابوة في لبنان 3 ايام مدفوعة الراتب.

وجاء في مرسوم رقم 2166 ما يلي:

ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 2391946 وتعديلاته (قانون العمل) لا سيما المادة 39 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1261959 (نظام الموظفين) وتعديلاته لا سيما المادة 38 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19122017.

يرسم ما يأتي:

المادة الاولى: يحال الى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي الى منح اجازة ابوة.

المادة الثانية: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.