أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على موقع فيسبوك ان كتل هوائية رطبة تعبر المحيط الأطلسي، حيث قيم الضغط الإيسلاندي تدنّت الى 967hpa، وتتجه نحو وسط اوروبا وايطاليا (1005hpa)، وستتمركز فوق البحر المتوسط واليونان، وسيساهم المرتفع الآزوري بدفعها نحو تركيا ولبنان في اليومَين المقبلَين، ومن المتوقع ان يستمر هذا الوضع حتى نهاية الأسبوع المقبل: امطار لا بأس بها وثلوجٌ على الجبال، التي تعلو 1500 متر تترافق مع حرارة تلامس -6 على ارتفاع 1900 متر في ساعات الليل ما يحافظ على جودة الثلوج.

باختصار: ممرّ الإيسلاندي بأمان يرسل الخير نحو تركيا وسوريا ولبنان، وموضع المرتفعات الجوية يخدم مصلحة الدول العربية ولا يعاكس سير الأمطار نحو الشرق الأوسط، السيبيري فوق موسكو وشرق اوروبا والآزوري فوق شمال غرب افريقيا.

أما طقس لبنان ليوم السبت فمشمس يتحوّل الى غائم قبل الظهر مع استقرار بدرجات الحرارة التي ستتدنى سريعاً في ساعات المساء مع انقلاب الرياح من جنوبية شرقية الى غربية باردة.

الحرارة على الساحل: 22 نهاراً و 15 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و 5 ليلاً

في البقاع: 19 نهاراً و 4 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها 30 كلم في الساعة الضغط الجوي: 1020 قبل الظهر يتراجع الى 1013hpa بعد الظهر

الرطوبة بين 50 و 87%

يتحوّل الطقس في ساعات المساء الى حالة عدم استقرار تتساقط امطار ساحلية متفرقة على ان تشتدّ يوم الأحد صباحاً.