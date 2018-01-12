جديد جريمة النبطية.. المرأة ورضيعها قتلا رجماً بالحجارة!

في جديد المعلومات حول العثور صباح اليوم على امرأة ورضيعها مقتولين ومرميين الى جانب طريق النهر في بلدة بفروة – قضاء النبطية، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن المرأة ورضيعها قتلا برمي الاحجار على رأسيهما وهما من البدو الذين يسكنون في منطقة الزهراني.

وكانت عناصر من المديرية الاقليمية لامن الدولة في النبطية، حضرت الى المكان وتبين ان المرأة تدعى حلبية ناظم شكر (سجل مرجعيون) ومن سكان الزهراني، وتبين ان عائلتها كانت تقدمت قبل اربعة ايام ببلاغ لدى مخفر درك عدلون عن فقدانها والطفل اسمه راتب كايد النوري وعمره 3 اشهر.

الى ذلك، وتوجه الى المكان قائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله وعناصر الادلة الجنائية وفتحوا تحقيقا بملابساته.