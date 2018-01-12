افاد مصدر امني لموقع النبطية انه صباح اليوم وفي المنطقة المحاذية لنهر الزهراني في منطقة بفروة تم العثور على جثتين لامراة ورضيعها مدفونتان تحت الحجارة في كرم زيتون وعلى الفور توجه الى المكان قائد سرية الدرك في النبطية العقيد توفيق نصرالله وعناصر الادلة الجنائية والاجهزة الامنية لفتح تحقيق وكشف ملابسات الجريمة . ورجحت مصادر امنية ان تكون المراة المتوفاة ورضيعها من البدو العرب الذين يسكنون في المنطقة.