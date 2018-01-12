“ريجنسي بالاس” يوقف عرض فادي رعيدي… والسبب زوجته!

بعدما توقّف عرض الممثّل الكوميدي فادي رعيدي الذي اعتاد ان يمتاز بمستوى عال على المسرح الكوميدي اللبناني، ضجت وسائل الاعلام بالخبر الغامض وغير المؤكّد. وبدأت الاستفهامات والاستفسارات حول حقيقة ما حصل بعدما كان عرضه المسرحي “The Third Show: Fadi Raidy comedy show” يستمر لغاية 24 شباط 2018 على مسرح فندق Regency Palace أدما، كل يوم جمعة وسبت.

اتصل “ليبانون ديبايت” بالفندق لمعرفة حقيقة ما يحصل، ليتبيّن ان عرض رعيدي المسرحي توقّف السبت الماضي، وكان آخر عرض له في الفندق بطلب من أصحاب “ريجنسي”، بعدما تلاسنت زوجة رعيدي، اثناء حضورها بين الجمهور ليل السبت الماضي، مع أحد الموجودين. وتوجهّت اليهم بالقول “انتو ما خرجكن تحضروا هالـ show انتو خرجكن تروحو تأرغلو عالروشة”، وطردتهم من الصالة، ما اثار بلبلة في المكان.

لم تقبل ادارة الفندق بما حصل، واعتبرته اهانة لأحد أهم زبائنها، وخصوصا، ان الزبائن قاموا بالانتظار في الخارج ليقُدّم الاعتذار منهم بعد الاهانة التي تعرضوا لها من زوجة رعيدي، الّا ان أحد لم يعتذر. فبادرت ادارة الفندق باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من اعتبرت أن اهانتهم طاولت الجميع وليس فقط الزبائن، فتم ايقاف عرض رعيدي نهائيا.

المصدر: ليبانون ديبايت