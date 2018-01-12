فيديو يظهر معاناة المعاينة الميكانيكية بالشمال.. ناموا بسياراتهم!

نشر المواطن وجيه نعمة فيديو صوّره من أمام مركز النافعة في مجدليا وهو مركز المعاينة الميكانيكية الوحيد لمحافظتَي الشمال وعكار.

ويظهر الفيديو امتداد خط السيارات لمئات الامتار بانتظار الدور، إذ أتى بعض المواطنين منذ عصر يوم الخميس، عند الساعة الخامسة والنصف، وآخرون عند الساعة السابعة ليلاً، والبعض أتى بعد منتصف الليل، لكي يحجزوا دورهم في الصف ليقوموا بمعاينة ميكانيكية.

وقام بعض المنتظرين بإشعال النار من أجل التدفئة ليلاً، فيما نام آخرون داخل السيارات.

نضع هذا الفيديو امام الرأي العام ووزير الداخلية نهاد المشنوق كي يعرف مدى معاناة الشعب اللبناني في الشمال من موضوع الميكانيك.