فيديو يظهر معاناة المعاينة الميكانيكية بالشمال.. ناموا بسياراتهم!

نشر المواطن وجيه نعمة فيديو صوّره من أمام مركز النافعة في مجدليا وهو مركز المعاينة الميكانيكية الوحيد لمحافظتَي الشمال وعكار.
ويظهر الفيديو امتداد خط السيارات لمئات الامتار بانتظار الدور، إذ أتى بعض المواطنين منذ عصر يوم الخميس، عند الساعة الخامسة والنصف، وآخرون عند الساعة السابعة ليلاً، والبعض أتى بعد منتصف الليل، لكي يحجزوا دورهم في الصف ليقوموا بمعاينة ميكانيكية.
وقام بعض المنتظرين بإشعال النار من أجل التدفئة ليلاً، فيما نام آخرون داخل السيارات.
نضع هذا الفيديو امام الرأي العام ووزير الداخلية نهاد المشنوق كي يعرف مدى معاناة الشعب اللبناني في الشمال من موضوع الميكانيك.
بالفيديو #tnn : ظلم المعاينة الميكانيكية في نافعة مجدليا… ومعاناة المواطنين ليلاً… الى متى؟نشر المواطن وجيه نعمة فيديو سوّره من امام مركز النافعة في مجدليا وهو مركز المعاينة الوحيد لمحافظة الشمال ومحافظة عكار.الفيديو يظهر ظلم المعاينة الميكانيكية للمواطن اللبناني حيث امتد خط السيارات لمئات الامتار والذي فيه مئات السيارات المنتظرة الدور منذ قبل بيوم من المعاينة حيث ظهر مواطنون كانوا قد وصلوا للانتظار قبل بيوم عند الساعة ٥:٣٠ بعد الظهر، واخرين الساعة ٧ ليلاً ، واخرين ٢ بعد منتصف الليل لكي يحجزوا دورهم في الصف ليدخلوا ليقوموا بمعاينة ميكانيكية.ويظهر في الفيديو ايضاً مواطنون ينتظرون في منتصف الليل والبرد بعد ان اشعلوا النار ليتدفؤوا خلال فترة الليل، فيما اختار اخرون النوم داخل سياراتهم حتى وصول دورهم.نضع هذا الفيديو امام الرأي العام ووزير الداخلية كي يعرف مدى معاناة الشعب اللبناني في الشمال من موضوع المعاينة."تي ان ان"
Publié par شبكة طرابلس الاخبارية tnn sur jeudi 11 Janvier 2018
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