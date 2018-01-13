أسبوعٌ ماطر بامتياز: منخفضٌ جوي يضرب لبنان.. أمطار وثلوج ورياحٌ قوية!

أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أن منخفضا جويا قادما من وسط البحر الابيض المتوسط يؤثر على لبنان مساء اليوم السبت ولغاية السبت في 20 كانون الثاني، مع امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع من 1600 الى 1400 متر ويكون تأثيره أقوى على المناطق الجنوبية من لبنان.

وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة، أشارت المصلحة إلى التالي:

* اليوم السبت: طقس متقلب مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 16 درجة بقاعاً و22 درجة ساحلاً مع احتمال هطول امطار متفرقة.

* الاحد 14/1/2018: طقس غير مستقر مع انخفاض واضح على درجات الحرارة لتصبح في حدود 9 درجات بقاعاً و16 درجة ساحلاً، تهطل امطار غزيرة متفرقة مع برق ورعد مع احتمال تشكل سيول، وثلوج على ارتفاع 1600 متر، وتتركز الفعالية على جنوب لبنان أكثر من باقي المناطق ويتساقط البرد في مختلف المناطق وتكون الرياح القوية.

* الاثنين 15/ 1/ 2018: طقس متقلب مع ارتفاع درجات الحرارة إلى حدود 10 درجات بقاعاً و18 درجة ساحلاً وامطار متفرقة.

* الثلاثاء 16/ 1/ 2018: طقس متقلب مع درجات حرارة في حدود 10 درجات بقاعاً و18 درجة ساحلاً مع احتمال امطار متفرقة.

* الاربعاء 17/ 1/ 2018: طقس متقلب مع درجات حرارة في حدود 10 درجات بقاعاً و18 درجة ساحلاً مع احتمال امطار متفرقة.

* الخميس 18/ 1/ 2018 : طقس متقلب مع درجات حرارة في حدود 10 درجات بقاعاً و18 درجة ساحلاً مع احتمال امطار متفرقة.

* الجمعة 19/ 1/ 2018: طقس متقلب مع درجات حرارة في حدود 10 درجات بقاعاً و18 درجة ساحلاً مع احتمال امطار متفرقة مع رياح قوية.

* السبت 20/ 1/ 2018: طقس متقلب مع امطار متفرقة.