استعدوا: منخفض جوّي قادم من اوروبا: برق ورعد وثلوج!

إليكم نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية اليوم السبت:

الحالة العامة:

طقس مستقّر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل السبت/الأحد حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوّي قادم من جنوب اوروبا مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي الى طقس ماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال. يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات، تبدأ الأمطار بالتساقط بشكل متفرق بعد منتصف الليل، وتكون مترافقة برياح ناشطة تصل سرعتها الى 45 كم/س.

الأحد: غائم مع أمطار غزيرة أحياناً وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 65 كم/س خاصة شمال البلاد، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس على الجبال والداخل، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 م وما فوق نهاراً والـ1400 متر وما فوق ليلاً.

الإثنين: غائم الى غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة مع امطار متفرقة وثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 1700نهاراً وتتدنى ليلاً لتلامس 1400م.