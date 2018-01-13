الحريري يصفع السعودية ويتحرر من ضغوطها

في تحرر واضح من الضغوط السعودية، وخلافاً لموقفه في بيان استقالته التي أعلنها في السعودية سابقاً، أكد رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، أن مشاركة حزب الله في الحكومة تمثل عامل استقرار للبنان.

ودعا الحريري إلى “ضرورة إبقاء لبنان خارج المواجهة بين إيران والسعودية”، مشدداً على “رغبة لبنان في أن تكون علاقاته مع إيران في أفضل شكل”.

وفي مخالفة صريحة للتوجهات السعودية، أكد الحريري على “ضرورة تركيز لبنان على مصالحه الوطنية الخاصة دون تدخل من قبل أي جهة خارجية”.

وتابع “ليس من الممكن أن نقبل تدخلاً في سياسة لبنان من قبل أي جهة. ويجب أن تكون علاقاتنا مع إيران أو دول منطقة الخليج على أفضل شكل ممكن، لكن من الضروري أن تخدم المصالح الوطنية للبنان”.

ورفض الحريري أي أفكار خاصة بالمواجهة مع حزب الله، مشدداً على “سعي الأخير لإبعاد لبنان عن الخلاف السعودي الإيراني بما في ذلك، بالدرجة الأولى، عن طريق وقف حملته الدعائية ضد السعودية ودول أخرى في الخليج”.