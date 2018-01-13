العناية الالهية أنقذت عائلة من الموت المحتم في عين الحلوة!

انهارت اجزاء من سقف منزل الفلسطيني شريف سليمان في حي غوير ابو شوشة داخل مخيم عين الحلوة، وحالت العناية الإلهية دون تواجد أفراد عائلته في الغرفة التي تساقطت اجزاء من سقفها على الارض، علما ان سليمان كان تقدم بطلب كشف على المنزل للمعنيين في قسم الهندسة في وكالة الاونروا.

هذا ويطالب سليمان “الاونروا” بالإسراع في تدارك الامر من اجل تأهيل المنزل، تفاديا لسقوط اجزاء اخرى من السقف، وإلحاق الاذى بقاطنيه.

اشارة الى “ان العديد من المنازل داخل مخيم عين الحلوة تعاني من تصدعات وتشققات وبحاجة لإعادة تأهيل، ولخطوات عملانية تقوم بها وكالة الاونروا في هذا الإطار”.