بين كسروان والمتن.. دعارة ثلاثية الأبعاد بطلها الزوج وشريكه

ربيع دمج – “رادار سكوب”:

في الواقع قد نخجل أحياناً من نشر تقرير له علاقة بالدعارة والجنس والإبتذال لما أضحت عليه هذه المواضيع من تململ وإستياء في لبنان. لكن أحياناً تستوقفنا تقارير نشعر بأننا نحتاج لعرضها من أجل إظهار قذارة مجتمع منغمس بالوحل حتى رأسه.

بطل الشبكة المنحرفة هو الزوج “مصطفى.ي” (50 سنة من التابعية السورية) وشريكه “مازن .ن” ( 34 سنة سوري الجنسية) وسائق لبناني “جوزيف.س” ( 52 سنة) مهمته توصيل الفتاة إلى الزبون مقابل 20 ألف ليرة كنسبة له عن تأمين الزبون.

لِبّ القصة ليست قضية الإتجار بالبشر التي أصبحت شبه ظاهرة في لبنان بحجة الفقر، بل في الخلاف بين الزوج وشريكه على تقسيم الأموال المحصّلة من دعارة النساء ما دفع بالأول الإدعاء بجرم الزنى على زوجته السورية “هدى.ج” ( 29 سنة) التي تصغره بـ21 سنة، بدورها قامت الأخيرة خلال التحقيق معها بالإدعاء على زوجها وشريكه بأنهما يجبرانها على ممارسة البغاء مقابل المال، وحينما ترفض كان الشريك “مازن.ن” يرغمها على ممارسة الجنس أمامه مع الزبون وبعد الحصول على المال كان يأخذه منها ولا يعطيها قرشاً واحداً بحسب الإعترافات التي حصل عليها موقع “رادار سكوب”.

علم الزوج بما يقوم به الشريك سراً فقرر الإنتقام وأبلغ عن زوجته، وفي التحقيق تم إكتشاف شبكة دعارة مؤلفة من 7 أفراد بينها الزوج والزوجة والشريك ثالثهما، تعمل بين مناطق كسروان والمتن. وقد تم القبض على باقي الأعضاء بينهم 4 فتيات صغيرات في السن (إثنتان منهما قاصرتان).

وأثناء التحقيق مع الموقوفين لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان إعترف الجميع بممارسة الدعارة بشكل سرّي وبأن زوج “هدى” كان يرغمها على ممارسة الجنس أكثر من مرة في اليوم، كما أن الموقوفة إيمان.س (38 سنة سورية) هي الزوجة الثانية لمصطفى وأيضاً تعمل في الشبكة رغماً عنها، فيما أكدت “هدى.ج” أن “مازن” إستغلها في غياب زوجها وأرغمها على ممارسة الجنس مع عشرات الزبائن تحت وطأة الضرب والتعنيف حين ترفض، وبشرط أن تتم العملية امام بصره وبعد ذلك يسلب اموالها ويهددها بنشر صور فاضحة لها.

مع العلم أن جميع أعضاء الشبكة (بإستثناء السائق اللبناني طبعاً) إقامتهم غير شرعية وهو جرم آخر يعاقب عليه القانون.

وقد أوقف الجميع قضائياً وخضعوا للتحقيق قبل إحالة ملفهم إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم ومن ثم تحويلهم الى المحاكمة.