ترامب يدعو “حلفاءه”: أدرِجوا “حزب الله” على قائمة المنظمات الإرهابية

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب “حلفاء بلاده” لإدراج “حزب الله” على قائمة المنظمات الإرهابية، بذريعة التصدي لإيران.

وقال ترامب في خطاب: “أنا أدعو جميع الحلفاء لدعمنا من أجل التصدي لنشاط إيران. يجب عليهم أن يعترفوا أن “حزب الله” هو تنظيم إرهابي”.

وأضاف ترامب: “يجب على الحلفاء أن يمارسوا ضغطا، حتى تتوقف إيران عن انتهاك حقوق مواطنيها، ويجب أن لا يتعاملوا مع المؤسسات التي تجلب الثروة للدكتاتوريين الإيرانيين”.

ومدد ترامب، يوم أمس الجمعة، نظام تجميد العقوبات على إيران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وقال إنها المرة الأخيرة التي يوقع بها على التمديد.

كما دعا ترامب الدول الحليفة للولايات المتحدة لفرض عقوبات صارمة على إيران بسبب تصميمها وتجاربها لصواريخ باليستية.

وفي سياق متصل بـ”حزب الله”، قررت وزارة العدل الأميركية، يوم الخميس الماضي، فتح تحقيق في قضايا عمليات تهريب مخدرات وغسيل أموال، قالت إن “حزب الله” متورط بها.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن وزارة العدل قررت تشكيل فريق من المحققين للتحقيق في عملية تهريب المخدرات، وغسيل الأموال “المتورط بها حزب الله”، بحسب الوكالة.

ولفتت إلى أن هذا القرار جاء بعد “تقارير تفيد بأن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أحبطوا محاكمات المخدرات المتعلقة بالحزب خوفا من تعريض الاتفاق النووي مع إيران للخطر”.

ونقلت الوكالة عن النائب العام، جيف سيشنس، قوله “الفريق سيستعرض الأدلة من برنامج إدارة مكافحة المخدرات في عهد أوباما المسمى مشروع كاسندرا”.