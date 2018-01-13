تهديد إسرائيلي بـ”إعادة لبنان إلى العصر الحجري في حال..

هدّد وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت لبنان بـ”إعادته إلى العصر الحجري إذا أخطأ هو وحزب الله وفتح النار على إسرائيل”.

كذلك هدد غالانت يحيى السنوار، رئيس حركة “حماس” في قطاع غزة، بـ”إخراجه من اللعبة إنْ تجرأ على التصعيد”. وقال الوزير الإسرائيلي: “السنوار يعيش في الوقت بدل الضائع، أي الذي نمنحه إيّاه”.

واتهم غالانت، وهو عضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية، حركة “حماس” والسنوار “بالإهتمام بنفسهما دون شعبهما”، مهدّداً باغتيالهم واغتيال من في محيطهم، إنْ “شكّلوا خطراً ولو بمقدار أنملة واحدة أكثر ممّا ينبغي”. واعتبر أنّ “حماس تتجنب الصدام مع إسرائيل لأنها تعلم قدرات تل أبيب الحقيقية”.

وعلى صعيد الجبهة الشمالية، قال غالانت: “العالم سيبدو أفضل، لو أنّ بشار الأسد لم يكن موجوداً”، مؤكّداً أنّ “مصلحة إسرائيل تملي عليها منع فتح جبهة الجولان السورية، ونقل الأسلحة الإستراتيجية لحزب الله”.

كذلك انضم زميله في الحزب، عضو الكنيست حاييم يلين إلى مسلسل التهديدات، معرباً عن دعمه بالعودة إلى “استخدام التصفيات الدقيقة” في قطاع غزة، وقال: “على كلّ قيادي جندي أو عنصر إرهابي، يطلق الصواريخ على إسرائيل، أن يعرف أنه لن يعود سالماً”.

وتشهد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة تصعيداً عسكريّاً منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من كانون الأوّل الماضي.