بالفيديو : إنفجار في صيدا وهذه هي الشخصية المُستهدفة

في حدث أمني مفاجئ، سُمع صوت انفجار كبير في صيدا وتصاعد الدخان الأسود من منطقة بستان الكبير قرب الاوتوستراد الشرقي للمدينة.

وبحسب المعلومات فقد انفجرت سيارة مفخخة من نوع bmw فضية اللون بصيدا، والمستهدف هو القيادي في حركة “حماس” أبو حمزة حمدان، فيما لم تؤكّد مصادر رسمية الخبر بعد.

وقد ضربت القوى الأمنية طوقا امنيا حول مكان الانفجار في صيدا.

وبحسب “الجديد” فقد زرعت عبوة ناسفة تحت السيارة، ما ادى الى اصابة شخص واحتراق السيارة بالكامل وتضرر عدد من السيارات، ووقوع عدد من الجرحى.

من جانبه، قال رئيس بلدية صيدا لـ”صوت لبنان 93.3″ إنّ السيارة كانت مفخخة وبمجرد أن فتح أبو حمزة حمدان الباب انفجرت وتم نقله الى المستشفى ولم يُصَب أحد سواه في الانفجار.