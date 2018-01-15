أربعينية البربارة تنتهي اليوم …والثلوج قادمة

لطالما كان أجدادنا يرددون أن ليلة عيد البربارة في الرابع من كانون الأول إذا ما صفَت السماء بالمطلق تكون الأيام الأربعون التي تليها مشمسة الى دافئة وقليلة الأمطار، وهذا ما حصل هذا العام فمعظم كانون الأول كان دافئا ً ولم تُسجّل حتى في النصف الأول من الشهر الجاري سوى أمطار متفرقة.

اليوم إنتهت الأربعينية وسيكون الطقس متقلبا ً حتى ظهر الخميس مع أمطار ٍ متفرقة أحيانا ً، ومع حلول مساء الخميس إن شاء الله سنشهد رياحا ً قوية وأمطارا ً غزيرة بفعل تأثرنا بمنخفض جوي سريع مصدره البلاد الإسكندينافية ستبرُد خلاله طبقات الجو بسرعة ما سيسمح الجمعة بهطل ثلوج على مستوى ألف متر وربما يصل الى 900 ليل الجمعة ، إلا أن هذا المنخفض السريع تنتهي مفاعيله صباح السبت قبل أن نتعرض لمنخفض آخر في الأسبوع الأخير من كانون الثاني مبدئيا ً إذ إنّ المسافة بعيدة.