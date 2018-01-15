“الإيسلاندي” يستهدف لبنان برياح قطبية.. منخفضات جوّية مثلجة تضرب بقوة!

ما زالت كندا والمناطق الشمالية الشرقية في اميركا تعاني من ضربة الإيسلاندي الذي ثار من غرينلاند واستقطب الكتلة القطبية الأمّ نحو البلدان المذكورة، فحلت الكارثة حين اجتاحت الثلوج والجليد هذه المناطق، بحسب ما أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر “فايسبوك”.

وبحسب خنيصر، فقد ظنّت اوروبا وبلدان الشرق الأوسط انها ستسلم من البرد القارص، وانها بعيدة عن اجواء القطب، وبقينا نراقب ونتحسّر، ولم نكن على علم بأنّ يد المنخفض الإيسلاندي ستضرب بقساوة اوروبا وضواحيها. وها هو المنخفض يعزز نقاطه الأستراتيجية بين لندن والبحر الأسود وسوف يغطي القارة الأوروبية بقيم ضغط منخفضة بعد ان وصلت قيم نواته المنهارة الى 953 hpa، ما يعادل بلغة الزلازل قوة 8 درجات. فحين تصل منطقة الضغط المنخفض الى هذا الرقم يشير ذلك الى استقطاب الكتلة القطبية نحو نواة المنطقة وتُمددها لتغطي مساحات شاسعة تتدنى فيها درجات الحرارة بشكل قياسي الأمر الذي سيحدث في اوروبا هذا الأسبوع وستطال الشرق الأوسط.

كما خزّن الإيسلاندي كمّاً من الرطوبة شمال الأطلسي، والآزوري سيدعم هذه المعركة بدفع الأمطار نحو اوروبا والمتوسط.

من جهة اخرى، ستصل قيم الضغط المنخفضة الى الحوض الشرقي للبحر المتوسط فيتشكل منخفض جويّ، يبدو، حتى اليوم، عالي الفعالية، بين شمال الأردن ولبنان وتركيا، ستلفحه يد الإيسلاندي، الأمر الذي سيستدعي افتتاح موسم التزلج الأحد المقبل بسبب غزارة الثلوج التي ستتراكم بين 1800 و2000 متر.

لن يسلم لبنان والمنطقة من عين الإيسلاندي، فالمنخفضات الجوّية التي ستتكرّر حتى نهاية هذا الشهر وخلال شهر شباط، ليست الاّ امداد العون بالخيرات التي خسرها الشرق الأوسط في الأشهر السابقة.

*طقس الثلاثاء: يستمر الطقس غائماً ضمن حالة عدم استقرار فتتساقط أمطار محلية متفرقة، على أن يبدأ المنخفض الإيسلاندي بتغذية شرق البحر المتوسط برطوبة الأطلسي يوم الأربعاء فتعود الأمطار وتشتد يوم الأربعاء.

*الحرارة على الساحل 18 نهاراً و14 ليلاً، على الجبال 1200 متر: 11 نهاراً و4 نهاراً، في البقاع: 11 نهاراً و 3 ليلاً.

*الرطوبة بين 65 و80%

*الضغط الجوي 1022hpa.

*الرياح، غربية سرعتها بين 10 و20 كلم في الساعة.