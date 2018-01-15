اللبنانيّون في قبرص: 120 ألف.. وتأشيرة أوروبا بـ3 أيام!

ذكرت صحيفة “الديار” أن عدد اللبنانيين الذين سافروا إلى قبرص واشتروا شققاً ويقومون بشراء عقارات هناك وإقامة ابنية، إضافة إلى شراء محلات تجارية هناك والإقامة في شقق، أصبح أكثر من 120 الف مواطن لبناني، وقد حصلوا على الإقامة القبرصية لمدة 25 سنة.

وهكذا اصبح باستطاعتهم بعد الحصول على الإقامة لمدة 25 سنة في قبرص الحصول على تأشيرة الدخول إلى أوروبا بسهولة كبيرة ففي حين أنه في لبنان الانتظار 15 يوما للحصول على تأشيرة الدخول إلى أوروبا فإن المواطنين اللبنانيين الذين حصلوا على الإقامة في قبرص لمدة 25 عاماً اصبحوا يحصلون على تأشيرة الدخول إلى اوروبا بثلاثة أو اربعة أيام.

أما المدن التي سكن بها لبنانيون فأصبح لديها شوارع وأصبحت مكتظة باللبنانيين حيث استطاع اللبنانيون وعددهم 120 ألف أن يغيروا نوعية السكان في مدن قبرص الساحلية حيث انشأوا المطاعم والمقاهي وغيرها، وتمت تسمية شوارع بعد اخذ اذن السلطات القبرصية بأسماء لبنانية وبات اللبنانيون هناك يشعرون كأنهم في جونيه أو في بيروت أو في جبيل أو في طرابلس.

المصدر: الديار