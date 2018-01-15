بصمات إسرائيلية خلف تفجير صيدا أمس

كشفت مصادر أمنية لبنانية لـ”المستقبل” أن متفجرة البستان الكبير الإرهابية، في مدينة صيدا، تحمل بصمات إسرائيلية بعدما تبين أن الشخص المُستهدف ليس مجرد كادر تنظيمي في “حماس”، بل هو قيادي بارز في العمل الفلسطيني المقاوم وتحديداً في “كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة حماس، وأن عملية استهدافه قد تكون رداً على عملية نفذتها “كتائب القسام” مؤخراً في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلمت “المستقبل” في الإطار نفسه، أن استهداف حمدان قد يكون مرتبطاً بعملية تصفية الحاخام اليهودي المتطرف رزيئيل شيفاح، الذي قُتل مساء الثلاثاء الماضي إثر تعرضه لإطلاق نار حيث يقيم قرب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

المصادر الأمنية اللبنانية أبلغت “المستقبل” أن التحقيقات مُستمرة لكشف ملابسات متفجرة صيدا ومن يقف وراءها.

وبحسب مصادر مواكبة لسير التحقيقات، فإن العمل في هذا السياق يتركز أيضاً على رصد حركة داتا الاتصالات التي سجلت في محيط المنطقة بما فيها الاتصالات التي أجراها حمدان الذي توجه محقق من قبل القضاء العسكري إلى المستشفى التي يُعالج فيها للاستماع إلى إفادته.