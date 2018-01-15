حركة امل توضح ملابسات محاولة اغتيال احد كوادرها في العديسة

صدر المكتب اﻻعلامي المركزي في حركة امل بيانا اوضح فيه ما يلي :

تناقلت بعض وسائل اﻻعﻻم ﻻ سيما بعض المواقع اﻻلكترونية وشبكات التواصل اﻻعﻻمي خبرا يشير الى تعرض احد كوادر الحركة لمحاولة اغتيال من خﻻل اطﻻق نار على السيارة التي كان يستقلها.

يهم المكتب اﻻعﻻمي للحركة التوضيح على ان اﻻمر برمته بات بعهدة اﻻجهزة اﻻمنية اللبنانية التي وحدها المخولة تحديد طبيعة ما جرى وتفاصيله وتحديد خلفيات ما جرى وتمنى المكتب اﻻعﻻمي في الحركة على وسائل اﻻعﻻم وتوخيا للحقيقة العودة اليه في نشر اي خبر متعلق بالحركة وعناصرها.