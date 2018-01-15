عملية أمنية في جبيل قرب أحد المنتجعات السياحية

يُعتبر “الحس الامني” لدى رجل الامن من أبرز مزاياه اذ يزيد من قدرته على الابداع في مجال عمله كما يساعد في التوصل الى نتائج ايجابية والسيطرة على المواقف الامنية.

هو مهارة تنطلق من الاحساس بالمسؤولية والخبرة نحو استشعار مظاهر معيّنة يكون من شأنها الاخلال بالأمن بمفهومه الشامل بالارتكاز على عناصر وجدانية ذاتية وعناصر موضوعية عقلانية.

هذه الميزة تجلّت في العملية التي نفذتها قوّة امنية في منطقة جبيل، أفضت الى توقيف واحد من ابرز المطلوبين في جرائم عدة أبرزها ترويج المخدرات في المنطقة.

وبحسب التفاصيل الخاصة بموقع “رادار سكوب” فإن دورية امنية تابعة للمديرية الإقليمية لأمن الدولة، اشتبهت بأحد الأشخاص على الطريق البحرية في منطقة جبيل قرب احد المنتجعات السياحية، داخل سيارة رباعية الدفع نوع كيا سبورتج تحمل لوحة إيجار. وبأسلوب تكتيكي لم يخلُ من السرعة والحنكة في التنفيذ تمكنت القوة من تطويقه وشل حركته بغية تفتيشه ومعرفة كامل هويته.

إلا أن الحدس الامني كان صائباً لا بل مثمراً، فتبيّن أن المشتبه به هو “م.ع” من الجنسية السورية، أحد ابرز المطلوبين للقضاء، وهو في صدارة لائحة المطلوبين التي تبحث عنه كافة الاجهزة الامنية. وكان لافتاً انه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات وبحوزته مسدساً حربياً وبحالة نفسية لا تمنعه من تنفيذ جريمة.

وبعد تفتيش سيارته تم ضبط السلاح الذي كان بحوزته فيما اعترف بترويجه للمخدرات في المنطقة. تم توقيفه بناء لإشارة القضاء المختص للتوسع في التحقيق معه.

المصدر: رادار سكوب