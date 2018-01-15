هذا ما عليكم فعله في حال وردكم اتصالاً من احد الأرقام المشبوهة

شهدت الفترة الماضية شكوى المواطنين اللبنانيين من تلقي اتصالات من أرقام غريبة.

وتعددت مصادر هذه الأرقام التي تقوم بعمليات قرصنة للهواتف، حيث يظهر تطبيق تروكولر أن بعضها روسي والآخر تركي. وانشغل الرأي العام في الساعات الماضية بمذكرة صادرة عن المديرية العامة لأمن الدولة تطالب العناصر بعدم معاودة الاتصال برقم تركي، لأن ذلك سيعرض المتصل إلى خسارة رصيده وداتا المعلومات الموجودة في جهازه.

ويشير مصدر أمني إلى أن الوثيقة التي انتشرت صورتها عبر واتساب هي مذكرة داخلية، ولا تتضمن أي تحذير أمني عن وجود أمور خطيرة.

ويلفت المصدر إلى أن تحديد الرقم مرجعه إلى تعرض أحد العناصر لعملية قرصنة مصدرها هذا الرقم. ويؤكد أن الرقم الذي تم تعميمه لم يعد بإمكانه فنياً الاتصال بأي رقم لبناني وقد أخذت الاجراءات الفنية من أجل ذلك.

وتدعو المصادر الأمنية أي مواطن يتعرض لاتصال من رقم مشابه إلى التعاون مع السلطات الرسمية والإبلاغ عنه من أجل حظره عن شبكة الإتصالات اللبنانية.