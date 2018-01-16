استعدوا…الثلوج تلامس الـ 800 م

يبدأ المنخفض الجوّي المصحوب برياح باردة بالتأثير التدريجي على لبنان يوم الاربعاء ليبلغ ذروته بين ظهر الخميس وظهر الجمعة.

ويترافق هذا المنخفض مع أمطار رعدية غزيرة الى غزيرة جدا احيانا والتي تؤدي الى سيول.

ويشهد يوم الخميس رياحا عاتية جنوبية الى جنوبية غربية وتتحول الى شمالية غربية يوم الجمعة.

وتتراوح سرعة الرياح 70 الى 95 كم/س مع الاشارة الى ان الرياح العاتية قد تنعكس سلبا على المتساقطات.

وتتساقط الثلوج بين منتصف ليل‪الخميس وصباح الجمعة بدءا من 800م الى 900م، كما تشهد المناطق البقاعية اعتبارا من 1200م الى 1300م تساقطا كثيفا للثلوج.

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تفاصيل طقس الايام المقبلة:

الاربعاء 17 كانون الثاني:

طقس غير مستقر وممطر مع تدني في درجات الحرارة فيما تتساقط الثلوج على 1400م الى 1500م.

الخميس 18 كانون الثاني:

طقس متقلب قبل الظهر ثم يتحول الى عاصف بعد الظهر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية جدا وتتشاقط الثلوج نهارا على 1800م الى 2000م ، وتبدأ الحرارة بالتدني السريع ما يؤدي الى تساقط الثلوج على ارتفاع800م الى 900م.

الجمعة 19 كانون الثاني:

طقس عاصف خصوصا في القسم الاول من النهار وتتساقط أمطار رعدية غزيرة أحيانا مع تدني اضافي في درجات الحرارة فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع800م و في البقاع صباحا ثم يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار التدريجي اعتبار من ظهر الجمعة.

اشارة الى احتمال وصول منخفض جديد بين 23 و 26 كانون الثاني.