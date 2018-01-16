“التحذيرات الغربية” إجراءات روتينية… لا داعي للقلق!

لم ترَ مصادر أمنية رفيعة أن ثمة أمرًا طارئًا على المستوى الأمني الداخلي ما يستوجب دعوة بعض الدول رعاياها إلى تجنّب زيارة لبنان في الوقت الراهن، وتحذيرهم من الإقتراب من بعض المناطق بحجة إحتمال وقوع بعض الأعمال الإرهابية.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الوضع الأمني في لبنان هو أفضل بكثير من بعض دول المنطقة، وحتى من بعض الدول التي تصدر عنها مثل هذه التحذيرات.

وعلم “لبنان 24” في هذا السياق من أوساط ديبلوماسية متعددة أن أي تحذيرات لم تصدر في شكل رسمي، بل أن بعض الدول الغربية تدرس تخفيض تصنيف وضع لبنان الأمني الى درجة اكثر امانًا، وأن كل التحذيرات إنما هي مراجعات روتينية و لم يطرأ أَي حادث أمني يستدعي مثل هكذا تحذير، وبالتالي لا داعي للقلق.

المصدر: لبنان24