الجيش يداهم مخيّمات النازحين السوريين في عرسال

تنفذ وحدات من الجيش اللبناني منذ ساعات الفجر الأولى, مداهمات في مخيمات النازحين السوريين بعرسال.

ووضعت مصادر معنيّة الاجراءات “ضمن اطار التدابير الروتينية الآيلة لتنظيف المخيمات وتتبّع فلول الارهابيين”.

ولم تواجه تدابير الجيش اللبناني باي اعتراض يذكر من النازحين الذين تعاملوا معها بارتياح واحترام شديدين، وفقاً لما تلاحظه المصادر، مع الاشارة الى أن “لجنة التنسيق والمتابعة” رحبت بتدابير الجيش الموضوعة ضمن خانة “حفظ الامن” وكانت ممتنّة لها.

وقد تمكنت وحدات الجيش من توقيف عدد من المطلوبين الذين عملوا وفقاً للقوانين مرعية الاجراء، مع ملاحظة حرص الجنود على تطبيق النظم التي تلحظ حقوق الموقوفين الانسابية وضرورة المحافظة على كراماتهم.