بالصور- قطع أوتوستراد بلونة إثر حادث سير خطر!

قطعت بلدية بلونة أوتوستراد بلونة إثر حادث سير أدى الى سقوط عمود كهربائي على سيارة.

وحوّل عناصر البلدية السير الى طريق فرعية محاذية، ما أدى الى زحمة سير في المحلة. وتعمل الجهات المختصة الى إزالة الحادث والعمود.

وفي تفاصيل الحادث، اصطدمت سيارة رباعية الدفع فجراً، بعمود كهرباء عند مستديرة طريق عام بلدة بلونة – كسروان، ما أدى إلى سقوط العمود وسط الطريق وإصابة شخصين كانا داخل السيارة بجروح.

وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني والصليب الأحمر، وتم نقل الجريحين إلى مستشفى “سان جورج” في عجلتون لتلقي العلاج.