بالفيديو.. تعذيب واهانة شاب يهزّ مدينة طرابلس

عادت ظاهرت “البلطجية” وزعماء الأحياء، المتمركزين في بعض المناطق الشعبية في طرابلس, يفرضون عنفهم وثقافتهم على احيائها وسط تغاضي مريب من قبل الاجهزة الامنية والعسكرية.

نشرت صفحة “وينية الدولة” عبر حسابها “فيسبوك” , فيديو, يظهر فيه مجموعة شبان يقومون بتعذيب شاباً في أحد أحياء طرابلس. وظهر في الفيديو الشاب ع. ح. وهو ينهال بالضرب على شاباً موثوق اليدين والرجلين، وتهديده إلى حين اجبار المجني عليه بترداد عبارة “حاطة بالكرامة” أثناء تصويره.

وفور انتشار الفيديو تحركت مخابرات الجيش لتوقيف الفاعلين, وقد تمكنت من القبض على 4 شبان في حي ضهر المغر.

وأفادت المعلومات أن المجموعة التي يرأسها ع. ح. اختطفت شاباً من منطقة باب الحديد، واقتادته إلى منطقة القبة واعتدت عليه وقامت بتصويره واذلاله.

المصدر: ليبانون ديبايت