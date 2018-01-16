بعدما أصيب بقدميه ويده.. “قاسم” بقبضة الجيش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المدعو قاسم خدوج في محلة الرّمل العالي، المطلوب توقيفه بجرم الإتجار بالمخدرات وإطلاق نار في أماكن مختلفة. وخلال عملية الدهم أقدم المطلوب على إطلاق النار باتجاه الدورية فردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابته بقدميه ويده اليسرى. وقد ضبطت بحوزته أسلحة وذخائر حربية وكاميرات مراقبة وأجهزة DVR، بالإضافة إلى كميات متنوعة من المخدرات.

تمّ نقل الموقوف إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، فيما صودرت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.