ضابط سوري يحاول رشوة ملازم لبناني بـ.. سيارة فخمة

سمر يموت – لبنان24

ينفي الضابط المنشق عن الجيش السوري “ثائر .م” عرض رشوى على أحد الضباط اللبنانيين المسؤولين عن سجن رومية المركزي من أجل تعزيز وضعه في السجن. ففي حين تقدّم الملازم “م.ع” بشكوى يُفيد فيها رؤساءه أنّ أحد السجناء قام بعرض رشوة عليه هي عبارة عن سيارة “بورش كايان” (لم تلقَ قبولا منه) يصرّ الضابط السوري السجين على إنكاره ويقول “أنا سجين.. بدّي أعرض على ضابط سيارة بورش وأنا مواجهات ما بتجيني!”.

قضية الرشوة هذه التي حصلت في أواخر العام 2016، كانت من ضمن الملفّات التي نظرت بها المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبدالله الذي استجوب الضابط السوري المنشق، فأكّد أنّ الملازم طلب منه إبلاغه بكل ما يحصل في “رومية” فيما إذا تعرّض له أحدهم بالضرب، لكنّه أنكر أن يكون قد عرض عليه في المقابل سيارة “بورش كايان”، مشيرًا الى حديثٍ دار بينهما عن السيارات التي يركبها الضباط في لبنان وتلك التي يقودها الضباط السوريون.

وفي مقارنة أجراها السجين المنشق بين الإثنين لاحظ أنّ الضباط في لبنان يشترون أفخم السيارات وأجدّها في حين أنّ الضابط السوري مهما وصلت رتبته ومركزه قد يصل لإيواء سيارة من نوع “بيجو 504”.

ووسط جو من الضحك ساد أجواء القاعة، يتابع المتهم روايته ويقول: “أعلمني الملازم أن سعر “البورش كايان” هو 120 ألف دولار فأجبته بأنّ أفخم السيارات الموجودة في عرسال تتراوح أسعارها بين العشرة آلاف والإثنتي عشرة ألف ليرة وهي جميعها تدخل من سوريا بعد التلاعب في رقم هيكلها”.

وبعد سيل من الأسئلة المتعلقة بالرشوة من قبل هيئة المحكمة أكّد المستجوب أنّه أخبر الضابط اللبناني عن إسم كهربجي في عرسال يدعى “أبو النور” لديه سيارة “بورش كايان” وغيرها ولا يفوق سعر الواحدة منها الـ 12 ألف دولار.

ولمواجهة الضابط المنشق بإفادة الملازم “م.ع” أرجئت الجلسة إلى الثامن من حزيران المقبل.