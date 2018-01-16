عميد السلك الديبلوماسي: لخلق الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى بلدهم

إعتبر عميد السلك الديبلوماسي، القائم باعمال السفارة البابوية في لبنان المونسنيور ايفان سانتوس، في كلمة القاها خلال إستقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، أعضاء السفراء المعتمدين في لبنان، أن “لبنان يشكل مصدر إلهام وتفكير للجميع”، مؤكدا “ان ما يربط أواصر المجتمع والسياسة والعالم هي العدالة والتعايش والأخوة وهي قيم يشهد لها اللبنانيون أينما حلوا”.

وقال: “الجيش اللبناني أظهر بسالة في حفظ وحدة لبنان والقوى الأمنية أعطت نفحة أمل للبنانيين”.

ودعا عميد السلك الديبلوماسي الى “خلق الظروف الملائمة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم”.

وتوجه الى الرئيس عون، بالقول:”نحن شهود على الإجماع بين جميع مكونات المجتمع اللبناني لانتخاب فخامتكم رئيسا للجمهورية”.

وأعلن ان “السنة الجديدة تمنحنا الفرصة للاحتفال بالسلام”.