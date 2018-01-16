مداهمات للجيش منذ الفجر.. ماذا حصل في عرسال؟

تنفذ وحدات من الجيش اللبناني منذ ساعات الفجر الأولى، مداهمات في مخيمات النازحين السوريين بعرسال.

ووضعت مصادر معنيّة الاجراءات “ضمن اطار التدابير الروتينية الآيلة لتنظيف المخيمات وتتبّع فلول الارهابيين”.

ولم تواجه تدابير الجيش اللبناني بأي اعتراض يذكر من النازحين الذين تعاملوا معها بارتياح واحترام شديدين، وفقاً لما تلاحظه المصادر، مع الاشارة الى أن “لجنة التنسيق والمتابعة” رحّبت بتدابير الجيش الموضوعة ضمن خانة “حفظ الامن” وكانت ممتنّة لها.

وقد تمكنت وحدات الجيش من توقيف عدد من المطلوبين الذين عوملوا وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، مع ملاحظة حرص الجنود على تطبيق الأنظمة التي تلحظ حقوق الموقوفين الانسانية وضرورة المحافظة على كراماتهم.