مطالبة بالإدّعاء على مخرج فيلم بيروت ومنع عرضه!

استهجن الوزير نقولا تويني “فيلم بيروت” للمخرج برات أندرسون، معتبرا أنه “عمل عدائي لبيروت والبيروتيين ولبنان. فلا شبه لمدينتنا فيه ولا مقاربة سليمة البتة”.

وأضاف إن “إظهار مدينتنا في هذا الشكل تشويه مقصود ومعلن لن نقبل به ونطالب وزير الثقافة غطاس خوري الذي ادلى بتصريح احتجاجي حول هذا المسخ السينمائي ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت أيضا بدراسة إمكانية القيام بشكوى قضائية تمنع المخرج من استعمال عنوان الفيلم بسبب التشويه وسوء الاستخدام وتزوير الحقائق المتعمد دفاعا عن بيروت الحبيبة مسقط رأسنا. هذه المدينة التي نمت من بضعة آلاف مواطن إلى ما يقارب مليون منذ القرن التاسع عشر حتى اليوم”.

وتابع: “إنها مدينة الوقار وسلامة العيش وحب الحياة. لذا نطالب بمنع عرض هذا الفيلم في لبنان ونحث على القيام بجميع الاحتجاجات الفنية والشعبية المضادة التي تقف سدا منيعا لتشويه سمعتنا في العالم كله”.