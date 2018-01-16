منخفضٌ عالي الفعالية يضرب لبنان.. إستعدّوا للطقس العاصف والمثلج!

من شمال غرب اوروبا نحو الشرق الأوسط، امداد لرطوبة عالية خزّنها المنخفض الإيسلاندي وسيدفعها المرتفع الآزوري نحو جنوب ايطاليا واليونان والمتوسط، فيتشكل منخفض جوي عالي الفعالية بين لبنان وسوريا وتركيا، وفق ما أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر “فايسيوك”.

تقترب الكتل الرطبة من الحوض الشرقي للبحر المتوسط مساء الثلاثاء ويتحول الطقس تدريجياً الى ممطر يوم الأربعاء.

يسيطر المنخفض الإيسلاندي على المنطقة وتتراجع قيم الضغط الجوّي الى 1007hpa، وتصبح الأجواء جاهزة ليوم الخميس موعد وصول المنخفض الجوي الذي سيتحول الى عاصف ومثلج (ما يشير اليه الفيديو المرفق)، سيطرة الغيوم الركامية وغزارة الهطولات في لبنان التي ستتخطى 90 ملم.

تشتد الرياح يوم الأربعاء لتصل الى 35 كلم في الساعة، وحين تتراجع قيم الضغط الجوي، تتحول الى عاصفة تبدأ مع 55 كلم وتصل الى الذروة 100 كلم في الساعة على الساحل و80 كلم في الساعة على الجبال وذلك ابتداءً من صباح الخميس.

*طقس يوم الأربعاء غائم مع امطار محلية وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، وتتساقط الثلوج على الجبال 1600/1700 متر.

*الحرارة على الساحل 17 نهاراً و 14 ليلاً، على الجبال: 10 نهاراً و5 ليلاً، في البقاع: 9 نهاراً و4 ليلاً

*الرياح غربية 35 كلم في الساعة

*الضغط الجوّي: 1014 hpa

*الرطوبة بين 70 و80%