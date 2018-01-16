منع عرض فيلمي “ذي بوست” و”ذي جنغل” في لبنان!

منعت الرقابة اللبنانية عرض فيلمي “ذي بوست” للمخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ و”ذي جنغل” للمخرج الأسترالي غريغ ماكلين، التزاماً بسياسة مقاطعة إسرائيل وتجنباً لحدوث “ردات فعل”، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة “فرانس برس”.

وقال مصدر في جهاز الأمن العام اللبناني، طالباً عدم كشف اسمه: “مُنع فيلم “ذي بوست” من العرض، وسحبت إجازة العرض من فيلم “ذي جنغل” بعد أسبوعين على بدء عرضه”.

ومُنع الفيلم الأول من العرض لأن مخرجه ستيفن سبيلبرغ، الذي تبرّع لإسرائيل بمبلغ مليون دولار أثناء حرب العام 2006 مع لبنان وصوّر مشاهد من أفلامه في القدس، مُدرج على اللائحة السوداء لمقاطعة إسرائيل، التي يُعدها مكتب المقاطعة التابع لجامعة الدول العربية ويلتزم بها لبنان.

أما فيلم “ذي جنغل”، الذي يُعرض في الصالات اللبنانية منذ أسبوعين، فهو “نال إجازة عرض، وعُرض فعلاً، لكن سُجّلت احتجاجات دفعت الى سحبه من الصالات تجنّباً لوقوع أي مشكلات”، بحسب المصدر.

وتنشط في الآونة الأخيرة مجموعات ضغط ترصد الأعمال التي يُشارك في إنتاجها إسرائيليّون، لمنع عرضها في الصالات اللبنانية، وقد مُنعت في الأشهر الماضية أفلام عدّة على هذه الخلفية، ما أدّى الى ردود فعل متفاوتة على مواقع التواصل الاجتماعي.