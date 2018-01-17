إحذروا الاقتراب.. أفاعٍ ضخمة في مكب برج حمود للنفايات!

أول أمس تعطل السير على طريق الزلقا نتيجة أفعى ضخمة كانت تقطع الطريق واصطدمت بسيارة فكسرت زجاج ضوئها الامامي وبقيت الافعى على الطريق وعطلت السير الى ان جاء الدفاع المدني وقتلها وسحبها وتبين انها افعى ضخمة.

ويبدو من عمال بلدية برج حمود الذين يقتربون الى مسافة معينة من مكب النفايات في برج حمود انهم يشاهدون افاعي ضخمة لها اوكار تحت كعب وقعر برج النفايات في برج حمود. وانه يتواجد منها العشرات وانهم رأوا هذه الافاعي الضخمة وهي تصطاد اسماكاً متوسطة الحجم من البحر وتقوم بأكل هذه الاسماك حتى بات عمال بلدية برج حمود يخافون الاقتراب من مكب النفايات الى مسافة 50 متراً.

(الديار)